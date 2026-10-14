Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) präsentiert demnächst die Bilanzzahlen zum jüngst beendeten Jahresviertel. Das sehen Analysten voraus.
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) öffnet voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,066 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) ein EPS von -0,360 EUR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 16,61 Prozent auf 838,7 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) noch 719,2 Millionen EUR umgesetzt.
12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,284 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,870 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,45 Milliarden EUR, gegenüber 2,94 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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