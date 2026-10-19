Erste Schätzungen: Red Rock Resorts A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Red Rock Resorts A wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,448 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Red Rock Resorts A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,680 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 17 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 478,4 Millionen USD aus – eine Steigerung von 0,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Red Rock Resorts A einen Umsatz von 475,6 Millionen USD eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,71 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,12 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,02 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,01 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch