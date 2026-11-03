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03.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Red Robin Gourmet Burgers vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Red Robin Gourmet Burgers wird sich voraussichtlich am 18.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,363 USD. Dies würde einen Gewinn von 64,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Red Robin Gourmet Burgers -1,030 USD je Aktie vermeldete.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Red Robin Gourmet Burgers in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 5,08 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 251,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 265,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,180 USD aus. Im Vorjahr waren -1,310 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 1,17 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Red Robin Gourmet Burgers Inc.
Analysen zu Red Robin Gourmet Burgers Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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