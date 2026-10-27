Erste Schätzungen: Recruit veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Recruit öffnet voraussichtlich am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 141,08 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 58,25 Prozent erhöht. Damals waren 89,15 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1.059,05 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 15,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 914,75 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 561,71 JPY, gegenüber 349,78 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 20 Analysten auf durchschnittlich 4.252,56 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 3.697,35 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch