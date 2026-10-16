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16.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: RBC Bearings stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

RBC Bearings
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RBC Bearings präsentiert in der voraussichtlich am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,53 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 85,79 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,90 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll RBC Bearings in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,88 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 514,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 455,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 14,95 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 9,09 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,13 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,87 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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