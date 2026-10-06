Erste Schätzungen: Raytheon Technologies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Raytheon Technologies wird voraussichtlich am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 19 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,77 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Raytheon Technologies 1,41 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Raytheon Technologies 18 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 24,04 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Raytheon Technologies 22,48 Milliarden USD umsetzen können.

Die Prognosen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,25 USD, gegenüber 4,96 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 23 Analysten durchschnittlich 96,27 Milliarden USD im Vergleich zu 88,60 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch