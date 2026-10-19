RaySearch Laboratories AB Aktie 614706 / SE0000135485
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: RaySearch Laboratories (B) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
RaySearch Laboratories (B) wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,40 SEK aus. Im letzten Jahr hatte RaySearch Laboratories (B) einen Gewinn von 2,09 SEK je Aktie eingefahren.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 14,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 332,3 Millionen SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 379,3 Millionen SEK aus.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,88 SEK, gegenüber 6,64 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 1,37 Milliarden SEK im Vergleich zu 1,34 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu RaySearch Laboratories AB (B)
|
06:21
|Erste Schätzungen: RaySearch Laboratories (B) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
12.08.26
|Ausblick: RaySearch Laboratories (B) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: RaySearch Laboratories (B) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: RaySearch Laboratories (B) legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu RaySearch Laboratories AB (B)
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
In Fernost finden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.