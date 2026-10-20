Rayonier Aktie 198629 / US7549071030
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Rayonier präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Rayonier wird sich voraussichtlich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,103 USD. Dies würde einer Verringerung von 63,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Rayonier 0,280 USD je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 129,25 Prozent auf 407,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 177,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,425 USD aus. Im Vorjahr waren 3,03 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 1,51 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 484,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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