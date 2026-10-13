Raymond James Financial Aktie 966260 / US7547301090
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Raymond James Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Raymond James Financial wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 15 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,26 USD je Aktie gegenüber 2,95 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,63 Prozent auf 4,20 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 12,10 USD, gegenüber 10,30 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 15,73 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 15,90 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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