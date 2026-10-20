Rapid7 Aktie 28570046 / US7534221046
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Rapid7 legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Rapid7 wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
23 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,457 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 204,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,150 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 21 Analysten ein Minus von 4,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 209,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 218,0 Millionen USD umgesetzt.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,80 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,360 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 839,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 859,8 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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