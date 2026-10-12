Range Resources Aktie 947129 / US75281A1097
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12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Range Resources präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Range Resources lädt voraussichtlich am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
23 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,776 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 29,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,600 USD je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 16 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 811,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 23,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 655,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 24 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,08 USD aus. Im Vorjahr waren 2,74 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 3,52 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,99 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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