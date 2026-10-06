Randstad Aktie 650176 / NL0000379121
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06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Randstad legt Quartalsergebnis vor
Randstad lädt voraussichtlich am 21.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,700 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Randstad noch ein Gewinn pro Aktie von 0,460 EUR in den Büchern gestanden.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 5,98 Milliarden EUR – das würde einem Zuwachs von 2,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,81 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,60 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,66 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 23,44 Milliarden EUR, gegenüber 23,08 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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