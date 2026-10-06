Randstad Aktie 4740925 / US75279Q1085
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06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Randstad informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Randstad stellt voraussichtlich am 21.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,403 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,270 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Randstad im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 6,91 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,83 Prozent gesteigert.
Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,50 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,940 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 27,01 Milliarden USD, gegenüber 26,04 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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