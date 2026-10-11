Rambus Aktie 644116 / US7509171069
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Rambus zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Rambus äussert sich voraussichtlich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,789 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Rambus 0,440 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 19,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 213,2 Millionen USD gegenüber 178,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,04 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,11 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 828,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 707,6 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rambus Inc.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Rambus zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rambus von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
29.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Rambus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rambus von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
24.09.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite verbucht mittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
22.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Rambus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rambus von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)