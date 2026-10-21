Ralph Lauren a Aktie 13544087 / US7512121010
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ralph Lauren A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Ralph Lauren A stellt voraussichtlich am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 15 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 4,22 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 26,73 Prozent erhöht. Damals waren 3,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
15 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,01 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,12 Milliarden USD aus.
Der Ausblick von 16 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 18,86 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 15,11 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 8,68 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,11 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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