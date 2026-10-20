Ralliant Corporation Registered Shs When Issued Aktie 145670534 / US7509401086
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ralliant öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ralliant wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,770 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,350 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 10,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 585,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 529,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,87 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -10,840 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,30 Milliarden USD, gegenüber 2,07 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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