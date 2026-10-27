|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
27.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Rakuten Bank,Ltd Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Rakuten Bank,Ltd Registered wird voraussichtlich am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 140,97 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 98,41 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 16,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 50,68 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 60,63 Milliarden JPY umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 417,95 JPY, gegenüber 418,76 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 205,09 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 254,67 Milliarden JPY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rakuten Bank,Ltd. Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Rakuten Bank,Ltd Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Rakuten Bank,Ltd Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Rakuten Bank,Ltd Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
11.05.26
|Ausblick: Rakuten Bank,Ltd Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: Rakuten Bank,Ltd Registered legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Rakuten Bank,Ltd. Registered Shs
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI etwas stärker -- DAX klettert -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt übt sich in Zurückhaltung, während der deutsche Leitindex zulegt. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.