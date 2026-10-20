Erste Schätzungen: Radian Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Radian Group wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,20 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,50 Prozent erhöht. Damals waren 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Radian Group in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 96,57 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 596,0 Millionen USD im Vergleich zu 303,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,83 USD je Aktie, gegenüber 4,14 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 2,20 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch