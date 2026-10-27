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27.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Radcom legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Radcom äussert sich voraussichtlich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,060 USD je Aktie gegenüber 0,210 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Radcom nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 13,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 26,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,4 Millionen USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,355 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,710 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 58,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 71,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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