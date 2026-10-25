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25.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Rackspace Technology präsentiert Quartalsergebnisse
Rackspace Technology präsentiert in der voraussichtlich am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,080 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 71,43 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,280 USD je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 574,0 Millionen USD – ein Minus von 14,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rackspace Technology 671,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,269 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,950 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,50 Milliarden USD, gegenüber 2,69 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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