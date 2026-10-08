Erste Schätzungen: Quest Diagnostics informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Quest Diagnostics wird voraussichtlich am 22.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,87 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Quest Diagnostics noch 2,16 USD je Aktie eingenommen.

12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,82 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,05 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,19 USD, während im vorherigen Jahr noch 8,75 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,01 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 11,04 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch