Quebeco b Aktie 698513 / CA7481932084
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Quebecor B gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Quebecor B gibt voraussichtlich am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,20 CAD. Im Vorjahresquartal waren 1,03 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,41 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,45 Milliarden CAD aus.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,29 CAD je Aktie, gegenüber 3,73 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 5,86 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 5,68 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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