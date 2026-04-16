Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’220 -0.4%  SPI 18’590 -0.3%  Dow 48’464 -0.2%  DAX 24’067 0.1%  Euro 0.9227 0.2%  EStoxx50 5’940 -0.7%  Gold 4’791 -1.0%  Bitcoin 58’511 1.1%  Dollar 0.7819 0.1%  Öl 95.0 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Luzerner Kantonalbank125293061Swiss Life1485278Partners Group2460882Novartis1200526BACHEM117649372Richemont21048333Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Erste Schätzungen: Colgate-Palmolive gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Wahrheit oder Mythos: Börsenweisheiten unter der Lupe
Ausblick: Netflix zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Wie sich die hohen Ölpreise auf das ETF-Portfolio auswirken können
Tesla im Fokus: Analystenkommentar entfacht Spekulationen über eine mögliche Fusion mit SpaceX
Suche...
Plus500 Depot

Quanta Services Aktie 852865 / US74762E1029

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Quanta Services verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Quanta Services
457.97 CHF -1.19%
Kaufen Verkaufen

Quanta Services wird voraussichtlich am 30.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 23 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,06 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Quanta Services noch ein Gewinn pro Aktie von 0,960 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 22 Analysten ein Plus von 12,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 6,99 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 25 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 13,07 USD aus. Im Vorjahr waren 6,80 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 24 Analysten im Durchschnitt 33,41 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 28,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu Quanta Services Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten