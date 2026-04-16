Erste Schätzungen: Quanta Services verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Quanta Services wird voraussichtlich am 30.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 23 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,06 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Quanta Services noch ein Gewinn pro Aktie von 0,960 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 22 Analysten ein Plus von 12,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 6,99 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 25 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 13,07 USD aus. Im Vorjahr waren 6,80 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 24 Analysten im Durchschnitt 33,41 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 28,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch