Erste Schätzungen: Quanta Services stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Quanta Services stellt voraussichtlich am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 24 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 4,95 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Quanta Services 2,24 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 24 Analysten ein Plus von 43,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 10,92 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,63 Milliarden USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 27 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 16,74 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,80 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 27 Analysten durchschnittlich auf 39,56 Milliarden USD, gegenüber 28,48 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch