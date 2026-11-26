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26.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Quanex Building Products gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Quanex Building Products wird voraussichtlich am 10.12.2026 das Zahlenwerk zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,750 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Quanex Building Products noch ein Gewinn pro Aktie von 0,430 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,81 Prozent auf 498,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Quanex Building Products noch 489,9 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,78 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -5,430 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,87 Milliarden USD, gegenüber 1,84 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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