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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Qualisys stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Qualisys wird voraussichtlich am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,000 SEK gegenüber 0,620 SEK im Vorjahresquartal.
1 Analyst geht beim Umsatz von 46,0 Millionen SEK – das würde einem Abschlag von 15,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 54,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 3,30 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 3,66 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 255,0 Millionen SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 269,1 Millionen SEK waren.
Redaktion finanzen.ch
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