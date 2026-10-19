Quad-Graphic a Aktie 11505464 / US7473011093
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Quad-Graphics A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Quad-Graphics A wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,380 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Quad-Graphics A 0,210 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 0,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 583,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 588,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,31 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,540 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 2,36 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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