Qt Group Aktie 32431882 / FI4000198031
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Qt Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Qt Group veröffentlicht voraussichtlich am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,037 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Qt Group einen Gewinn von 0,060 EUR je Aktie eingefahren.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 18,57 Prozent auf 48,3 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 40,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,09 EUR, gegenüber 1,25 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 241,2 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 216,3 Millionen EUR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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