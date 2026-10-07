Qliro AB Registered Shs Aktie 56827422 / SE0013719077
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Qliro Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Qliro Registered stellt voraussichtlich am 22.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Qliro Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,319 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,330 SEK je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 10,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 136,3 Millionen SEK gegenüber 122,9 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,811 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -3,730 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 534,0 Millionen SEK, gegenüber 516,8 Millionen SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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