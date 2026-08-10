QleanAir AB Registered Shs Aktie 51383954 / SE0013382066
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10.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: QleanAir Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
QleanAir Registered wird sich voraussichtlich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.
1 Analyst schätzt, dass QleanAir Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,360 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,480 SEK je Aktie gewesen.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 111,0 Millionen SEK – das wäre ein Abschlag von 5,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 118,0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 1,87 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,88 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 468,0 Millionen SEK, gegenüber 454,7 Millionen SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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