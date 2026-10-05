QCR Holdings Aktie 1321822 / US74727A1043
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05.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: QCR öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
QCR lädt voraussichtlich am 20.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,09 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,24 Prozent verringert. Damals waren 2,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 32,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 161,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei QCR für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 109,0 Millionen USD aus.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 8,49 USD je Aktie, gegenüber 7,49 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 428,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 603,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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