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25.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: qbeyond legt Quartalsergebnis vor
qbeyond wird voraussichtlich am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,060 EUR gegenüber 0,000 EUR im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll qbeyond nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 43,1 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 43,6 Millionen EUR umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,313 EUR, gegenüber 0,050 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 176,6 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 182,6 Millionen EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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