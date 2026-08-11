Pure Storag a Aktie 29263292 / US74624M1027
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11.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Pure Storage A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Pure Storage A wird voraussichtlich am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorstellen.
20 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,578 USD gegenüber 0,140 USD im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Pure Storage A in dem im Juli abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,97 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 1,10 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 861,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,44 USD, gegenüber 0,550 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 4,50 Milliarden USD im Vergleich zu 3,66 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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