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15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: PUMA SE Un präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

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PUMA SE Un wird voraussichtlich am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,040 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,01 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 12,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,29 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,177 USD im Vergleich zu -0,490 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 7,84 Milliarden USD, gegenüber 8,23 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch

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