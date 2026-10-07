Erste Schätzungen: PulteGroup präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PulteGroup gibt voraussichtlich am 22.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

18 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,66 USD gegenüber 2,96 USD im Vorjahresquartal.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,17 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 5,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,40 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,10 USD im Vergleich zu 11,12 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 16,39 Milliarden USD, gegenüber 17,31 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch