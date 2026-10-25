Erste Schätzungen: PubMatic A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PubMatic A veröffentlicht voraussichtlich am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,015 USD gegenüber -0,140 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll PubMatic A nach den Prognosen von 14 Analysten 76,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 11,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 68,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,097 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,310 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 308,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 282,9 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.ch