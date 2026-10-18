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18.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Public Service Enterprise Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Public Service Enterprise Group wird voraussichtlich am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,19 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Public Service Enterprise Group noch 1,24 USD je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,18 Milliarden USD aus – eine Minderung von 0,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Public Service Enterprise Group einen Umsatz von 3,19 Milliarden USD eingefahren.
Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,37 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,22 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 12,54 Milliarden USD, gegenüber 12,28 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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