PSP Projects Aktie 36744469 / INE488V01015
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18.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: PSP Projects präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
PSP Projects äussert sich voraussichtlich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 6,00 INR je Aktie gegenüber 4,10 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll PSP Projects im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 8,84 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,03 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 25,75 Prozent gesteigert.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 35,88 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 14,00 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 42,83 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 31,49 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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