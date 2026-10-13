PSI Group ASA Aktie 1247757 / NO0010098247
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: PSI Group ASA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
PSI Group ASA öffnet voraussichtlich am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst schätzt, dass PSI Group ASA für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,100 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,380 NOK je Aktie erwirtschaftet.
PSI Group ASA soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 326,0 Millionen NOK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 319,5 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,485 NOK, gegenüber -0,110 NOK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 1,39 Milliarden NOK im Vergleich zu 1,36 Milliarden NOK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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