PS Marine Hldg Aktie 134787160 / BMG730931091
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13.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: PS Marine Hldg legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
PS Marine Hldg veröffentlicht voraussichtlich am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,060 USD je Aktie gegenüber 0,000 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.
Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 62,0 Millionen USD betragen, verglichen mit 166,3 Millionen NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,380 USD, gegenüber 0,000 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 177,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 696,8 Millionen NOK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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