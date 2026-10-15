Proya Cosmetics a Aktie 38870066 / CNE100002TP9
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Proya Cosmetics A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Proya Cosmetics A wird voraussichtlich am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,827 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,570 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 73,83 Prozent auf 3,02 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,74 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,73 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,81 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 23 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 11,88 Milliarden CNY, gegenüber 10,52 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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