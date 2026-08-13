Proximar Seafood AS Registered Shs Aktie 57210979 / NO0010893902
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13.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Proximar Seafood AS Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Proximar Seafood AS Registered lässt sich voraussichtlich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Proximar Seafood AS Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,090 NOK gegenüber -0,660 NOK im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 95,54 Prozent auf 46,5 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel hatte Proximar Seafood AS Registered noch 23,8 Millionen NOK umgesetzt.
2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,024 NOK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,120 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 383,9 Millionen NOK, gegenüber 99,1 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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