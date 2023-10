Erste Schätzungen: Proto Labs legt Quartalsergebnis vor

Proto Labs wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 03.11.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2023 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,318 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Proto Labs ein EPS von 0,400 USD je Aktie vermeldet.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 123,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 121,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,36 USD im Vergleich zu 1,50 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 500,4 Millionen USD, gegenüber 488,4 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch