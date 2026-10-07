Protector Forsikring Asa Aktie 2213231 / NO0010209331
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Protector Forsikring Asa informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Protector Forsikring Asa lässt sich voraussichtlich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Protector Forsikring Asa die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 7,12 NOK. Dies würde einem Zuwachs von 27,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Protector Forsikring Asa 5,60 NOK je Aktie vermeldete.
Protector Forsikring Asa soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,07 Milliarden NOK abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 47,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,91 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 24,88 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 31,70 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 15,76 Milliarden NOK, gegenüber 14,74 Milliarden NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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