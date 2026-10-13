Erste Schätzungen: Prosperity Bancshares veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Prosperity Bancshares wird sich voraussichtlich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,35 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Prosperity Bancshares in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,95 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 491,6 Millionen USD im Vergleich zu 439,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,83 USD, gegenüber 5,72 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 1,75 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,74 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch