Prosafe Aktie 49881202 / NO0010861990
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13.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Prosafe SE Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Prosafe SE Registered veröffentlicht voraussichtlich am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,035 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Prosafe SE Registered noch ein Verlust pro Aktie von -13,810 NOK in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 40,0 Millionen USD betragen, verglichen mit 318,4 Millionen NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,029 USD je Aktie, gegenüber 8,93 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 185,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 1,96 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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