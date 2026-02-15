Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'626 0.7%  SPI 18'763 0.5%  Dow 49'501 0.1%  DAX 24'915 0.3%  Euro 0.9122 -0.1%  EStoxx50 5'985 -0.4%  Gold 5'043 2.5%  Bitcoin 52'928 3.9%  Dollar 0.7677 -0.2%  Öl 67.7 0.2% 
15.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Propel vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Propel Holdings
15.50 EUR 0.65%
Propel wird voraussichtlich am 02.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,399 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,430 CAD je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 161,1 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 180,8 Millionen CAD erzielt wurde.

8 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,78 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,81 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 595,6 Millionen USD, gegenüber 616,1 Millionen CAD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch