Prologis Aktie 13090717 / US74340W1036
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30.09.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Prologis stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Prologis wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 15.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten schätzen, dass Prologis für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,777 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,820 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Prologis in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,88 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,17 Milliarden USD im Vergleich zu 2,21 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,68 USD im Vergleich zu 3,56 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 8,61 Milliarden USD, gegenüber 8,79 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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