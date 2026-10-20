PROCEPT BioRobotics Corporation Registered Shs Aktie 113304787 / US74276L1052
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: PROCEPT BioRobotics stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
PROCEPT BioRobotics präsentiert voraussichtlich am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
15 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,392 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,380 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 20,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 83,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 100,5 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,672 USD, gegenüber -1,720 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 395,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 308,1 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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