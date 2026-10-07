Proact It Group AB Registered Shs Aktie 111544554 / SE0015961222
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Proact It Group Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Proact It Group Registered wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 2,48 SEK. Im Vorjahresquartal waren 1,39 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Proact It Group Registered nach den Prognosen von 2 Analysten 1,20 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,08 Milliarden SEK umgesetzt worden.
Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,03 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,67 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 4,95 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 4,68 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Proact It Group AB Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Proact It Group Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.07.26
|Ausblick: Proact It Group Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.06.26
|Erste Schätzungen: Proact It Group Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Proact It Group Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: Proact It Group Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Proact It Group AB Registered Shs
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus -- US-Börsen beenden Handel höher -- Asiens Börsen schliessen höher
An den heimischen sowie den deutschen Börsen liess sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.